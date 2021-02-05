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Medya Ünlü rock yıldızı Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı!
Medya

Ünlü rock yıldızı Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı!

Nişanlısına cinsel taciz iddiasıyla suçlanan ünlü rock yıldızı Marilyn Manson'ın evinde bir tecavüz odasının olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 20:02:00 -
Ünlü rock yıldızı Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı!

Şarkıcı Phoebe Bridgers, cinsel tacizle suçlanan rock yıldızı Marilyn Manson'un evinde tecavüz odası olduğunu söyledi. Manson'un evine ziyareti sonucu odayı öğrendiğini belirten Bridgers, bu durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu kaydetti.

Ünlü rock yıldızı Marilyn Manson, eski nişanlısı Evan Rachel Wood tarafindan cinsel tacizle suçlanmış, Amerika uzun süre bu haberle çalkalanmıştı. Manson hakkında sular tam durulmadan bu kez skandal bir iddia daha ortaya atıldı.

Rock yıldızının evinde tecavüz odası 

26 yaşındaki şarkıcı Phoebe Bridgers, arkadaşlarıyla ziyaret ettiği rock yıldızının evinde bir tecavüz odası olduğunu söyledi. Durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu dile getiren şarkıcı, "O zamanlar bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm. Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grubumuz biliyordu. Şimdi kendi aralarında uzlaşıp şok olmuş ve dehşete düşmüş gibi davranacaklar. Ne kadar acınası bir durum." diye konuştu.

"İddialar gerçekliğin korkunç çarpıtması"

Bridgers'in iddiasının ardından Manson, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Açıkçası, sanatım ve hayatım uzun zamandır tartışmaların odağı haline geldi. Ancak benimle ilgili bu son iddialar gerçekliğin korkunç çarpıtmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Manson'ın eski eşi Dita von Teese ise ünlü rock yıldızı ile evliliğini sadakatsizlik ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bitirdiğini söyleyerek, "Lütfen son günlerde kamuoyuna Manson hakkında açıklanan detayların Manson'la olan yedi yıllık kişisel deneyimlerime uymadığını bilin. Öyle olsaydı eğer onunla Aralık 2005'te evlenmezdim" dedi.

 

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