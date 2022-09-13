  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ünlü rapçi öldürüldü! Yemek yiyordu...
Medya

Ünlü rapçi öldürüldü! Yemek yiyordu...

Tam adı Rakim Hasheem Allen olan, sahne adı Pnb Rock ile tanınan 30 yaşındaki Amerikalı rapçi, ABD'de öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 11:58:00 -
Ünlü rapçi öldürüldü! Yemek yiyordu...

SüperHaber'e göre Amerikalı rap PnB Rock, kız arkadaşıyla birlikte gittiği Güney Los Angeles'taki bir restoranda yemek yerken bir soygun sırasında vurularak öldürüldü.

''Üzerindeki mücevherleri istedi''

30 yaşındaki Pnb Rock, soygun sırasında kurşunların hedefi oldu. Olaya ilişkin açıklama yapan Los Angeles polisi Yüzbaşı Kelly Muniz, bir şüphelinin restoranın içinde silah çektiğini ve PnB Rock'tan üzerindeki mücevherleri istediğini söyledi. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, şarkıcıyı vuran saldırgan restoranın yan kapısından kaçarak otoparktaki otomobiline bindi ve olay yerinden uzaklaştı.

Philadelphia rapçisi PnB Rock, en çok 2016'da çıkan ''Selfish'' şarkısıyla tanınıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23