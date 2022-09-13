Ünlü rapçi öldürüldü! Yemek yiyordu...
Tam adı Rakim Hasheem Allen olan, sahne adı Pnb Rock ile tanınan 30 yaşındaki Amerikalı rapçi, ABD'de öldürüldü.
SüperHaber'e göre Amerikalı rap PnB Rock, kız arkadaşıyla birlikte gittiği Güney Los Angeles'taki bir restoranda yemek yerken bir soygun sırasında vurularak öldürüldü.
''Üzerindeki mücevherleri istedi''
30 yaşındaki Pnb Rock, soygun sırasında kurşunların hedefi oldu. Olaya ilişkin açıklama yapan Los Angeles polisi Yüzbaşı Kelly Muniz, bir şüphelinin restoranın içinde silah çektiğini ve PnB Rock'tan üzerindeki mücevherleri istediğini söyledi. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, şarkıcıyı vuran saldırgan restoranın yan kapısından kaçarak otoparktaki otomobiline bindi ve olay yerinden uzaklaştı.
Philadelphia rapçisi PnB Rock, en çok 2016'da çıkan ''Selfish'' şarkısıyla tanınıyordu.