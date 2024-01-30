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Kadın - Aile Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay teklifi yaptı, tüketin: uygulayan ‘bir daha asla’ hastalanmıyor! Duyan markete koşuyor
Kadın - Aile

Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay teklifi yaptı, tüketin: uygulayan ‘bir daha asla’ hastalanmıyor! Duyan markete koşuyor

Yeniakit Publisher
2024-01-30 01:37:00 - 2024-01-30 02:22:17
Ünlü Prof. Dr. Canan Karatay teklifi yaptı, tüketin: uygulayan ‘bir daha asla’ hastalanmıyor! Duyan markete koşuyor

Milyonlarca emekli, genç, çocuk herkese ünlü Prof. Dr. Canan Karatay, herkes yemeli diyerek duyurdu. Bunu yiyen hastalık yüzü görmeyecek diyen Ünlü profesör ezber bozan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. ilan edildi. Ürün acil olarak marketlerden alınmaya başlandı.

Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme konusundaki uzmanlığıyla, pastırmanın en sağlıklı et olduğunu vurguluyor. Pastırma, pişmemesi sayesinde protein, demir, çinko ve B vitaminlerini kaybetmiyor, bu özellikleriyle diğer etlere göre daha besleyici bir tercih olabiliyor..

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pastırma, Canan Karatay'ın da gözdesi. Pastırma özellikle pidelerde, fasulye yemeklerinde ve sabah kahvaltılarında sıkça tercih edilen bir lezzet olarak öne çıkıyor..

Pastırmanın pişmediği için en sağlıklı etin pastırma olduğunu savunan Prof. Dr. Canan Karatay, "Pastırma ve sucuk doğal olarak yapıldığı zaman bilhassa pastırma çok önemlidir ama katkı maddesi olmayacak, hiçbir kimyasal olmayacak" açıklaması yaptı..Pastırmanın sadece lezzetli olmakla kalmayıp sağlığa da birçok fayda sağladığını ifade eden Karatay, bu besinin bilinmeyen yararlarını açıkladı.

PASTIRMANIN FAYDALARI

Pastırmanın sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır.

Yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimine katkıda bulunan pastırma, aynı zamanda demir ve çinko bakımından zengin olması nedeniyle vücut direncini artırarak hastalıklara karşı koruyucu bir etki sunar.
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Pastırma, antioksidan özellikleri ile bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu dış etkenlere karşı korur ve grip gibi hastalıklardan korunmada etkili bir rol oynar..Buna ek olarak, pastırma içeriğinde bulunan B vitaminleri sayesinde enerji seviyesini yükseltir ve vücudu güçlendirir. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan pastırmanın, sağlıklı beslenme konusundaki önerilerde de sıkça tercih edildiği bilinmektedir..

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