Ünlü peynir markasında mikroplastik cisim çıktı! Skandal: Tüm marketlerden apar topar toplatılıyor!

Ton balığı, makarna ve çay ürünlerinin ardından bir sağlık skandalı da peynir sektöründen geldi.

Dünya genelinde satışı yapılan bir peynir markasının ürünlerinde mikroplastik maddeler tespit edildiği ortaya çıktı. Bu maddelerin yoğunluğu, kısırlık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilme potansiyeli taşırken, firma konuyla ilgili yaptığı açıklamada üretim sürecinde büyük bir hata yapıldığını kabul ederek özür diledi.

Ürünlerdeki mikroplastik tespiti sonrasında, Villa Gusto markasına ait 125 gram mozzarella peynirleri tüm satış noktalarından toplatılıyor. Firma, ürünleri fatura göstermeksizin geri alan tüketicilere tam para iadesi yapacağını duyurdu. Bu durum, firma müşterileri arasında büyük tepkilere yol açarken, yetkili kurumlar da olayın soruşturulması için harekete geçti.