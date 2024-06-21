  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ünlü peynir markasında mikroplastik cisim çıktı! Skandal: Tüm marketlerden apar topar toplatılıyor!
Aktüel

Ünlü peynir markasında mikroplastik cisim çıktı! Skandal: Tüm marketlerden apar topar toplatılıyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-21 22:18:00 - 2024-06-21 22:20:23
Ünlü peynir markasında mikroplastik cisim çıktı! Skandal: Tüm marketlerden apar topar toplatılıyor!

Son günlerde Türkiye ve dünya genelinde artan hatalı üretim sonucu ürün toplatma vakaları hız kazanıyor. Son olarak dünya çapında satılan bir peynir türünde mikroplastik olduğu ortaya çıktı.

Ton balığı, makarna ve çay ürünlerinin ardından bir sağlık skandalı da peynir sektöründen geldi.

Dünya genelinde satışı yapılan bir peynir markasının ürünlerinde mikroplastik maddeler tespit edildiği ortaya çıktı. Bu maddelerin yoğunluğu, kısırlık gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilme potansiyeli taşırken, firma konuyla ilgili yaptığı açıklamada üretim sürecinde büyük bir hata yapıldığını kabul ederek özür diledi.

Ürünlerdeki mikroplastik tespiti sonrasında, Villa Gusto markasına ait 125 gram mozzarella peynirleri tüm satış noktalarından toplatılıyor. Firma, ürünleri fatura göstermeksizin geri alan tüketicilere tam para iadesi yapacağını duyurdu. Bu durum, firma müşterileri arasında büyük tepkilere yol açarken, yetkili kurumlar da olayın soruşturulması için harekete geçti.

Görünce hemen bırakacaksınız: Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin
Görünce hemen bırakacaksınız: Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin

Kadın - Aile

Görünce hemen bırakacaksınız: Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Karabaş otunun bilinmeyen faydaları: Gün içerisinde içerseniz ne olur?
Karabaş otunun bilinmeyen faydaları: Gün içerisinde içerseniz ne olur?

Kadın - Aile

Karabaş otunun bilinmeyen faydaları: Gün içerisinde içerseniz ne olur?

Kavurga tarifi nasıl yapılır? Buğday kavurga (gavurga) nedir, ne işe yarar?
Kavurga tarifi nasıl yapılır? Buğday kavurga (gavurga) nedir, ne işe yarar?

Kadın - Aile

Kavurga tarifi nasıl yapılır? Buğday kavurga (gavurga) nedir, ne işe yarar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23