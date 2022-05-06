Ünlü oyuncudan şok itiraf! O ünlü isim beni beş parasız sokağa attı

Türkiye'nin ilk yerli televizyon dizisi olan 'Kaynanalar'da 30 yıl boyunca 'Döndü' karakterine hayat veren Defne Yalnız, şöhreti nedeniyle nasıl cezalandırıldığını anlattı.

Son olarak geçtiğimiz yıl 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oyuncu olarak rol alan usta sanatçı, Armağan Çağlayan'ın sunduğu programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Hayatımın hatasını yaptım" diyen 73 yaşındaki sanatçı, "Tekin Akmansoy ile 1976’da, İzmir Fuarı’nda sahneye çıktım. Kontratımda yazılı; başka iş yapacaksam izin almalıyım." dedi.

Yalnız "Ben o dilekçeyi verdim ama hayatımın hatasını yaptım. Cevabını almadan sahneye çıktım. ‘İşi derhal bırakın, geri dönün’ diye bir yazı geldi kulise." ifadelerini kullandı.

Yalnız "Ee nasıl döneyim? Fuardan bir aylık parayı almışım, o benim bir senelik tiyatro maaşım. Ne savunma istediler, ne herhangi bir soruşturma açtılar." dedi.

"Bir hafta sonra görevden aldılar" diyen Yalnız "Nedeni çok basit. Hürriyet gazetesinde iki günde bir, birinci sayfada mutlaka haberim çıkardı." şeklinde konuştu.

Yalnız "Şöhretin kıskanma olduğunu ve cezalandırma yöntemi olduğunu düşünüyorum. 1975 yılında eşimi kaybetmişim." dedi.

"Tek başıma dul bir kadın olarak ayakta durmaya çalışıyorum. Mesleğim bu benim ve iyi, disiplinli bir oyuncuyum. Sen birden beş parasız bu insanı sokağa at!" şeklinde konuştu.

Yalnız "Birçok oyuncu, şöhret olduğum için devlet tiyatrosundan istifa ettiğimi zanneder. Öyle değildir beni Cüneyt Gökçer tiyatrodan atmıştır." dedi.