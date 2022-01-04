Ünlü oyuncudan siyonist işgalcileri çıldırtan paylaşım

Harry Potter filminin ünlü oyuncusu Emma Watson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dünyada bir anda gündem oldu. Emma Watson'un Filistin paylaşımı İsrail'i rahatsız etti.

Paylaşımda, "Dayanışma; çektiğimiz zorluklar aynı olduğu, acımız aynı olduğu ya da geleceğimiz aynı olduğu için değildir. Dayanışma; bağlılık ve çalışma gerektirir. Dayanışma; aynı duygulara sahip olmadığımızı, aynı hayatlar yaşamadığımızı ya da aynı bedenlerde olmadığımızı bilsek bile aynı ortak paydada olmaktır." denildi.

Ünlü oyuncunun yüz binlerce beğeni alan Filistin'e destek paylaşımı, İsrail Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon'ı rahatsız etti. Danon, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Watson'ı Yahudi karşıtı ilan etti.

Emma Watson'ın Instagram'da 64 milyon takipçisi bulunuyor.