Ünlü oyuncu Süleyman Turan’ın cenazesi Adli Tıp’tan alındı Sabah saatlerinde evinde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Süleyman Turan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacaahmet gasilhanesine gönderildi.

Sabah saatlerinde evinde hayatını kaybeden ünlü sanatçı Süleyman Turan’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak Karacaahmet gasilhanesine gönderildi.



Yeşilçam’ın usta oyuncusu 82 yaşındaki Süleyman Turan, sabah saatlerinde Kadıköy’deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yeşilçam’ın önemli oyuncusunun cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Karacaahmet gasilhanesine gönderildi. Ünlü oyuncunun cenazesi yarın öğlen namazının ardından Karacaahmet’te toprağa verilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.