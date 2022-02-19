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Spor Ünlü oyuncu kendisini yere bıraktı! Korkutan anlar
Spor

Ünlü oyuncu kendisini yere bıraktı! Korkutan anlar

Başakşehir forması giyen Serdar Gürler, dün oynanan Rizespor maçının 15. dakikasında kendisini yere bıraktı. Sedyeyle oyundan çıkarılan oyuncunun durumu bugün netleşecek.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 07:31:00 -
Ünlü oyuncu kendisini yere bıraktı! Korkutan anlar

Süper Lig 'in 26. haftasında Çaykur Rizespor 'a konuk olan Başakşehir'de Serdar Gürler şoku yaşanıyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçın 15. dakikasında kendisini yere bırakan Serdar'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Oyuna devam edemeyen ve sedyeyle kenara alınan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, tomografisi çekilmek üzere hastaneye götürüldü.

Tecrübeli oyuncunun yerine 18. dakikada Deniz Türüç girerken Başakşehir Kulübü'nün kısa süre içerisinde Serdar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

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