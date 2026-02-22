  • İSTANBUL
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

4 hafta önce beyin kanaması geçirerek entübe edilen oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti.

Geniş Aile, Güneşi Gördüm gibi birçok yapımlarda rol alan oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Tutal'ın ölüm haberini Sine-Sen・Sinema Emekçileri Sendikası X hesabından duyurdu. Sendikanın paylaşımında, "Kısa süre önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sinema ve dizi oyuncusu arkadaşımız Ali Tutal, vefat etmiştir. Saygı ve sevgiyle anacağız." ifadelerine yer verildi.

Tutal'ın cenaze merasimine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

 

ALİ TUTAL KİMDİR?

1950 yılında Diyarbakır’da doğan Ali Tutal, Türk sineması ve televizyonunun tecrübeli isimleri arasında yer aldı. Siyasal İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra profesyonel yaşamına adım atan Tutal, 1975-1976 döneminde sinema sektörüne giriş yaptı.

 

50’yi aşkın sinema filminde ve 20’den fazla televizyon dizisinde rol alan Tutal, yalnızca oyunculukla sınırlı kalmadı. Sektörün teknik tarafında da aktif görev üstlendi; dublaj süpervizörlüğü yaptı, yerel aksan danışmanlığı gibi alanlarda çalıştı. Bu yönüyle hem kamera önünde hem de kamera arkasında üretim sürecine katkı sunan isimlerden biri oldu.

Tutal 27 Ocak 2026'da evinde beyin kanaması geçirdi. Hastanede tedavi altına alınan Tutal entübe edildi. Tutal'ın 22 Şubat 2026 tarihinde hayatını kaybettiği açıklandı.

