TOKİ 500 bin sosyal konut kura takvimi açıklandı: 69 il bitti, sıra 6 ilde! İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni takvim

500 bin sosyal konut projesi ile milletini ev sahibi yapma kararlılığını sürdüren devletimiz, kura çekimlerinde sona yaklaşıyor. Bakan Murat Kurum, bu hafta 6 ilde daha 19 bin 543 konutun hak sahibinin belirleneceğini müjdeledi. 69 şehirde 312 bini aşkın konutun kurası tamamlanırken, 2027’de teslim edilecek evlerle sadece binalar değil, mahalle kültürü de yeniden ihya edilecek. Peki 500 bin sosyal konut projesinde bu hafta hangi illerde çekiliş yapılacak?