  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
22 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi Son 3 seçimi nokta atışı bildiler! 'Pazar Seçim Olsa' isimli son anketi açıkladılar Pakistan’dan Afganistan’a hava saldırısı: 7 terör kampı hedef alındı Gazeteci Ferhat Murat'tan Saadet Partisi ve İBB'ye "Adalet Sofrası" sorusu Siyonist yalakası ABD'li yetkiliye öfke seli! Orta Doğu'nun İsrail'e verilmesini istiyor Gönülleri fetheden görüntü! Direksiyon başındaki isim takdir topladı Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!” Uşak'ta can pazarı yaşandı! İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! Göklerin hakimi Bayraktar AKINCI durdurulamıyor! Milli TİHA Karadeniz üzerinde hedefi tam isabetle imha etti! Galatasaray'a Konyaspor darbesi! Fenerbahçe'den jet hızında paylaşım
Gündem Bakanlık o işletmelere ceza yağdırdı!
Gündem

Bakanlık o işletmelere ceza yağdırdı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakanlık o işletmelere ceza yağdırdı!

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri Ergani'deki kasap işletmelerine yönelik gerçekleştirdikleri denetimlerde, haksız fiyat artışı yaptıkları belirlenen iş yerlerine ağır cezalar uyguladı.

Ticaret Bakanlığının, NSosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleriyle 4 merkez ilçe ve Ergani'de faaliyet gösteren kasap işletmelerine yönelik haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirdi.

TOPLAM 377 BİN 435 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Denetimlere ilişkin bilgi verilen paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Haksız fiyat artışı denetimleri kapsamında 37 firmada 379 ürün denetlenmiştir. Kuzu eti ve türevlerini 700 lira ila 900 lira arasında satışa sunduğu tespit edilen 33 firmadan savunma istenmiştir. Fiyat etiketi denetimleri kapsamında 32 firmada 264 ürün incelenmiş, 21 firmanın 95 ürününde mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Bu kapsamda toplam 377 bin 435 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Denetimler sonucunda firmalardan alınacak savunmaların ardından konu Ticaret Bakanlığı aracılığıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilecek.

Kaçak midyeye üç koldan denetim: 9 kişiye 317 bin lira ceza
Kaçak midyeye üç koldan denetim: 9 kişiye 317 bin lira ceza

Gündem

Kaçak midyeye üç koldan denetim: 9 kişiye 317 bin lira ceza

Sosyal medyaya RTÜK modeli: Uyuşturucu ve şiddet içeriklerine sıkı denetim
Sosyal medyaya RTÜK modeli: Uyuşturucu ve şiddet içeriklerine sıkı denetim

Gündem

Sosyal medyaya RTÜK modeli: Uyuşturucu ve şiddet içeriklerine sıkı denetim

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23