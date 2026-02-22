Hasan Şaş mağlubiyet sonrası 2 isme patladı: Siz kendinizi ne sanıyorsunuz! Olay çıkış

Gabriel Sara maçın ardından yaptığı açıklamada, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor. Anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Çarşamba ve cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz.” ifadelerini kullanmıştı.