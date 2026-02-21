  • İSTANBUL
Uşak'ta can pazarı yaşandı! İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı!
Gündem

Uşak'ta can pazarı yaşandı! İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı!

Uşak'ta can pazarı yaşandı! İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı!

Uşak-Ulubey kara yolunda seyir halinde olan ve bir tavuk fabrikasına işçi taşıyan servis minibüsü, Elmacık köyü yakınlarında kontrolden çıkarak dehşet saçtı.

Sürücü R.A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçen araç, hızla şarampole devrilerek yan yattı.

Kaza sonrası olay yeri ana baba gününe dönerken, bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

 

Feci kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 16 işçi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Eşme ilçesindeki fabrikaya mesai için giden işçilerin yaşadığı kaza sonrası trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Güvenlik güçleri ihmal ve dikkatsizlik ihtimalleri üzerine geniş çaplı inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

