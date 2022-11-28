Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Pek çok dizi ve filmde rol alan Güzin Çorağan hayata veda etti. Çorağan'ın ölüm haberini meslektaşı Zafer Algöz duyurdu.

Algöz, "Güzin Çorağanı kaybettik arkadaşlar. Allah rahmet eylesin." mesajını paylaştı.

Güzin Çorağan kimdir

Güzin Çorağan, 1962 yılında Bursa Oda Tiyatrosu'nda sanat hayatına başladı. Uzun süre tiyatro oyunculuğu yapan Çorağan, ilk sinema deneyimini Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Asiye Nasıl Kurtulur?" filminde yaşadı. Birçok filmde küçük kompozisyonlarda rol aldı. ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) üyesiydi. 15 filmde ve 5 dizide rol alan oyuncu, 12. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'Duruşma' filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştı.

10 yıldan uzun süre "Bizimkiler" dizisinde görev yaptı. Türkiye'ye kesin dönüş yapmış bir "Almancının karısı" (Ulrike/Ulviye) uygun diksiyonla canlandırdı. Yine "Bizimkiler" dizisinde rol almış olan oyuncu Tayfun Çorağan'la evliydi.

Güzin Çorağan'ın ölümü, 15 sezon ve 459 bölüm ile Türk televizyonlarının en uzun soluklu yapımlarından olan dizinin diğer oyuncularını akıllara getirdi. Bir döneme damga vuran yapımda rol alan bazı isimlerin vefat haberleri geçtiğimiz yıllarda gelmişti.