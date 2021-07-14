Ünlü oyuncu Ghana Ali hafız olduğunu açıkladı

Pakistan'ın popüler programı The Rangreza'yı sunan oyuncu Ghana Ali, sosyal medya hesabı Instagram'dan hafız olduğunu duyurdu.

Kuran-ı Kerim'i ezberlediğini belirten Ghana Ali, "Evet, artık ben bir hafızım" dedi.



27 yaşındaki oyuncu, eşiyle arasındaki yaş farkının 7 olduğunu, eşinin iş insanı değil kamuda çalışan bir memur olduğunu da açıkladı.

Evlendikten sonra hayatının daha iyi hale geldiğini söyleyen Ghana, kocasının kilolu olmasıyla ilgili olarak ise "Kilo vermesini istemiyorum, onu böyle sevimli buluyorum" dedi.