Ünlü oyuncu Canan Kaftancıoğlu’nu destekleyenlere tepki gösterdi “Sorsan ‘vatanı seviyoruz’ derler”

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılandığı davaları karara bağlayarak, üç ayrı suçtan toplamda 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası almasına hükmetti.

Karar sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu Ümit Erdim, hapis cezasına karşı olanlara tepki gösterdi.

"Sorsan 'vatanı seviyoruz' derler"

Kaftancıoğlu'nun ceza almasına neden olan paylaşımların ve savunduğu şeylerin Google aramalarında çabucak bulunabileceğinin altını çizen Erdim, "Peşinden gidenlere yazık sadece. Sorsan 'vatanı seviyoruz' derler. Gerçekten fıkra gibi." diyerek tepki gösterdi.

"Bu cümleleri yazamayan takipten çıkabilir"

Erdim, paylaşımı sonrası kendisine tepki gösterenlere ise, "Formül belli ve basit. Hep birlikte tekrar edelim; PKK hain bir terör örgütüdür. Bebek katili bir cinayet şebekesidir. ‘Ermeni Soykırımı’ ifadesi kocaman bir yalandır, hayal ürünüdür, iftiradır. Bu cümleleri yazamayan, savunamayan kim varsa beni takipten derhal çıkabilir. Bye." dedi.