Ünlü otomotiv markası iflas etti! ABD'li araç üreticisi resmen satışa çıkarıldı... Binlerce kişi maalesef işsiz kalacak
Küresel ekonomik kriz etkisini artırırken bu kez ABD'li elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors devi iflas etti.
ABD'li elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors, Foxconn ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, Tayvanlı elektronik devinin yatırım taahhütlerine uymadığını iddia ediyor.
ABD'li elektrikli kamyon üreticisi Lordstown Motors, Foxconn ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, Tayvanlı elektronik devinin yatırım taahhütlerine uymadığını iddia ediyor.
ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Lordstown Motors, Foxconn ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası iflas koruması başvurusunda bulundu. Şirket, kendini satışa çıkardı. Lordstown Motors, Foxconn'un 170 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına uymadığını ve dolandırıcılık yaptığını öne sürdü
İFLAS BAŞVURUSU: ŞİRKET KENDİNİ SATIŞA ÇIKARDI
Lordstown Motors, Foxconn ile olan anlaşmazlık sebebiyle iflas koruması talep etti. Şirket, Foxconn'un 170 milyon dolarlık yatırım anlaşmasına uymadığını ve söz verilen ek hisse satın alımlarını gerçekleştirmediğini iddia ediyor.
FOXCONN'UN YATIRIMI: LORDSTOWN'A 52,7 MİLYON DOLAR
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Foxconn, Lordstown Motors'a 52,7 milyon dolarlık yatırım yapmıştı ancak şirketin beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle yatırımını geri çekti. Bu durum, şirketin iflas sürecine girmesine neden oldu.
LORDSTOWN, FOXCONN'U DOLANDIRICILIKLA SUÇLUYOR
Lordstown Motors, Foxconn'u dolandırıcılıkla suçluyor ve iflas başvurusunda bulunarak kendini satışa çıkardı. Şirketin yaşadığı mali sorunlar ve Foxconn ile yaşanan anlaşmazlık sebebiyle geleceği belirsizlik içinde.
ELEKTRİK ARACININ GELECEĞİ NEDENİYLE ENDİŞE ARTIYOR
Lordstown Motors'un iflas sürecine girmesi, elektrikli araç endüstrisindeki belirsizlikleri artırıyor. Şirketin yaşadığı zorluklar, sektördeki diğer şirketleri de etkileyebilir ve geleceğe dair endişeleri artırabilir.
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