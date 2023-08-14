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Ekonomi Ünlü otelden kötü haber! Sahibi borçlarını ödeyemedi, satışa çıkarıldı
Ekonomi

Ünlü otelden kötü haber! Sahibi borçlarını ödeyemedi, satışa çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 14:36:00 -
Ünlü otelden kötü haber! Sahibi borçlarını ödeyemedi, satışa çıkarıldı

Bursa’da Divan Gurubu tarafından işletilen otel binası, sahibinin borcundan dolayı satışa çıkarılıyor.

Bursa Osmangazi’ndeki 4 yıldızlı 105 oda kapasiteli Divan oteli adıyla işletilen bina icradan satışa çıkarıldı.

20 Yıl süreyle Kira Şerhi'' bulunan otel için 59.625.000 TL muhammen bedel belirlendi.

Otel için ilk satış ihalesi 3 Ekim 2023’te yapılacak.

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