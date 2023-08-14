Ünlü otelden kötü haber! Sahibi borçlarını ödeyemedi, satışa çıkarıldı
Bursa’da Divan Gurubu tarafından işletilen otel binası, sahibinin borcundan dolayı satışa çıkarılıyor.
Bursa Osmangazi’ndeki 4 yıldızlı 105 oda kapasiteli Divan oteli adıyla işletilen bina icradan satışa çıkarıldı.
20 Yıl süreyle Kira Şerhi'' bulunan otel için 59.625.000 TL muhammen bedel belirlendi.
Otel için ilk satış ihalesi 3 Ekim 2023’te yapılacak.
Turizm Ajansı
Ekonomi
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