  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ünlü mimar silahla vurularak yaralandı

Kayseri’de mimar Erol Gülyuva kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 22:36:21 -
Ünlü mimar silahla vurularak yaralandı

Kayseri’de mimar Erol Gülyuva kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Gülyuva hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Cengizhan Caddesi’nde meydana gelen olayda mimar Erol Gülyuva, uğradığı silahlı saldırıda ayaklarından yaralandı. Yaralanan Gülyuva ambulans beklenmeden araçla özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı