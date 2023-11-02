Ünlü milyarderden kötü haber: Bu kez eski Credit Suisse bankacısı iflas etti! İflas edenler listesine girdi

Bir zamanlar adından övgüyle bahsedilen Londralı eski bir Credit Suisse bankacısı birkaç kötü yatırım ardından iflasla karşı karşıya kaldı. Bloomberg’ün haberine göre Francis Menassa iflas etmiş olarak listeleniyor. İngiltere’deki sicil dosyaları bankacının varlıklarının mahkeme emriyle dondurulduğunu gösteriyor.

Dosyalara göre bankacının yatırımları için oluşturulan bir holding şirketi nisan ayı sonu itibariyle bir düzineden fazla alacaklıya milyon sterlinin üzerinde borçlu. Manessa için oluşturulan bir hissedar kredi hesabından da yaklaşık 950 bin sterlin çekildiği de görülüyor.

JAR Capital’ın kurucusu olan Manessa bir zamanlar servet ve varlık yönetimi birimlerinde toplamda 1 milyar doları aşan varlığın yöneticisi konumundaydı. Manessa, İngiltere’nin en iyi özel müşteri danışmanları listesinde de yer alıyordu. JAR’in bir banka satın alma teklifinin başarısız olması ve kripto ve eğlence sektörü yatırımlarının zarar etmesi sonucunda bu yılın başında operasyonlarını sonlandırdı.

Raporlara göre ekim ayı itibariyle şirketin tasviye süreci tamamlandı.

51 yaşındaki bankacı kariyerine Merrill Lynch’te başlamış ve daha sonrasında Credit Suisse’e geçmişti. İflas eden bankacı konuyla ilgili yorum taleplerine cevap vermedi. Menassa'nın holding şirketi JAR Financial Management için iflas işlemlerini yöneten firmanın bir temsilcisi de yorum yapmadı.

JAR Capital’ın daha önce Londra’nın en yüksek kalibreli semti olan Mayfair’de bir ofisi bulunuyordu. Ancak şirket geçtiğimiz aylarda bu ofisinden ayrıldı. Manessa daha önce blockchain’den ABD ekonomisine kadar birçok konuda kamuya açık bir şekilde görüşlerini bildiriyordu. Bankacı kendisini servet yönetimi görevinin dışında bir risk sermayedarı olarak da konumlandırıyordu.

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Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre İngiltere son dönemde ciddi bir iflas kriziyle karşı karşıya. Ülkede yükselen borçlanma maliyetleri kurumsal iflasların 2008 Küresel Finans Krizi’nden bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasına sebep oldu.

İngiltere’de şirketler kadar bireyler de iflas riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Ülkede iflas etmiş olarak listelenenlere yönelik kısıtlanan bireyler genellikle 500 sterlinden fazla borç almaları ve bir şirket kurmaları, yönetmeleri veya tanıtmaları durumunda mahkemeden izin almaları ve borç verenlere durumlarını bildirmeleri gerekiyor.

Manessa için mali sıkıntıların ortaya çıkmasındaki en önemli sebeplerden birisi olarak The Wave yatırımları olarak gösteriliyor. İngiltere’nin yerel sörf destinasyonu olarak planlanan 25 milyon sterlinlik proje pandemi sürecinden nasibini aldı.

JAR kuruluşları, projeyi finanse etmeye yardımcı olmak için 2018'de açıklanmayan bir meblağ sağladı. Menassa'nın ana hissedar olarak listelendiği JAR Financial Management'ın belgelerine göre, Wave'in pandemi sırasında geçici olarak kapatılması yatırımcıları için "önemli" finansal sorunlar yarattı.

JAR Capital'in sahibi olan holding şirketi, 2018'de Menassa'nın varlık yönetimi firmasının faaliyet gösterdiği Cebelitarık'taki isimsiz bir banka için başarısız bir devralma teklifinden en az 100.000 sterlin maliyet bildirdi. Menassa daha sonra dijital para varlıklarının fiyatlarının düşmesiyle 2 milyon sterlinden fazla yatırım yaptığı BlockEx kripto yatırım platformundan varlıklarını dışarı çıkarmakta zorlandı.

Tüm bu olumsuz yatırımlar JAR Capital'in ve şirket yatırımcılarının sonunu hazırladı. Bu arada, firma daha önce 2017 ve 2020 yılları arasında da gelirinin azaldığını bildirmişti.

Menassa, 2007 yılında İsviçre bankasından ayrılmadan önce yaklaşık yedi yıl Credit Suisse'de çalıştı. Para yöneticisi Plumiri Wealth'in yönetiminde yer aldıktan sonra yaklaşık on yıl öncesinde JAR Capital'ı kurmuştu.