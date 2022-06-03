Unlu Mercimek Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

3 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet kuru soğan

1 adet patates

2 çorba kaşığı un

1 tatlı kaşığı tuz

50 gram tereyağ

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı salça

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Unlu Mercimek Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Düdüklüye patatesi ve soğanı irice doğra, kırmızı mercimekleri, tuzu ve kaynar suyu ekle. Düdüklü kaynadıktan 10 dakika sonra ocaktan al blenderden geçir. Ayrı bir tencerede tereyağla unu kavurun, unun rengi dönene kadar. Sonra blenderden geçirdiğimiz kırmızı mercimek karışımını, baharatı ve koyu ise çorbamız kaynar suyu ilave edip 10 dakika daha ocakta kaynatın. Servis ederken çorbamızı üzerine sıvı yağda öldürdüğümüz salça ve nane karışımından gezdirin. Afiyet olsun.