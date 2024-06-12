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Aktüel Ünlü kuruyemiş markası: Zararlı bakteri tespit edildi! Ürünlerini marketlerden panikle toplatıyor! Ortaya çıktı
Aktüel

Ünlü kuruyemiş markası: Zararlı bakteri tespit edildi! Ürünlerini marketlerden panikle toplatıyor! Ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-12 18:46:00 - 2024-06-12 18:50:18
Ünlü kuruyemiş markası: Zararlı bakteri tespit edildi! Ürünlerini marketlerden panikle toplatıyor! Ortaya çıktı

Ürünlerinde zararlı bir bakteri tespit edilen ünlü kuruyemiş markası panik halinde marketlerden toplatılmaya başlandı. İşte detaylar…

Ünlü bir kuruyemiş markası, ürünlerinde zararlı bir bakteri tespit edilmesi nedeniyle panikle marketlerden ürünlerini toplatıyor. Şirketin ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunduğu belirlenmiş olup, bu durum insan sağlığına ciddi tehdit oluşturuyor.

Salmonella bakterisi gıda zehirlenmesine neden olabilen bir patojen olup, vücuda girdiğinde halsizlik, ishal, kusma ve yüksek ateş gibi belirtilere yol açabilir. Bu nedenle, Salmonella bakterisi içeren gıdaların tüketimi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Monolith Mitte markasına ait soyulmuş ayçiçeği çekirdeği paketlerinde Salmonella bakterisi tespit edilmiştir. Şirket, son kullanma tarihi 30 Nisan 2025 olan bu paketlerin toplatılmasına karar vermiştir. Müşterilere bu ürünleri tüketmemeleri, paketleri açmamaları ve marketlere iade etmeleri çağrısında bulunulmuştur.

ŞİRKET’TEN AÇIKLAMA YAPILDI

Şirket, konuya ilişkin bir açıklama yaparak ürünlerin marketlerden toplatılmaya başlandığını duyurmuştur. Müşteriler, satın aldıkları paketleri satış fişi olmadan da marketlere iade edebileceklerdir.

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