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Gündem Ünlü katedralden İstiklal Marşı
Gündem

Ünlü katedralden İstiklal Marşı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen "Yüzyılın Felaketi" tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Uluslararası yardım ve destek mesajları art arda gelirken Belçika'nın Antwerp kentindeki Katedralde, İstiklal Marşı çalındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 12:58:00 -

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğarken dünyadan da maddi ve manevi destekler geliyor.

Birçok ülke aramak-kurtarma ekiplerini deprem bölgesine yollarken sayısız ülke ve kurumdan yardımlar geliyor.

Belçika'nın Antwerp kentinde Katedral çanı bu kez Türkiye için çaldı.

Cuma gününün öğlen saatlerinde Katedralin çanı İstiklal Marşı'nı çaldı.

O görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

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