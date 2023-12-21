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Sağlık Ünlü kalp cerrahından altın değerinde tavsiyeler! Kalbiniz için mutlaka bunları yapın
Sağlık

Ünlü kalp cerrahından altın değerinde tavsiyeler! Kalbiniz için mutlaka bunları yapın

Yeniakit Publisher
2023-12-21 10:02:00 - 2023-12-21 10:26:52
Ünlü kalp cerrahından altın değerinde tavsiyeler! Kalbiniz için mutlaka bunları yapın

Prof. Dr. Bingür Sönmez, Türkiye'nin, kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti.

Prof. Dr. Bingür Sönmez, Türkiye'nin, kalp hastalıklarından kaynaklanan ölümlerde dünyada ilk sırada yer aldığını belirtti. Sönmez, yaptığı yazılı açıklamada, insan vücudunda normal ölçülerde şeker olduğu gibi kolesterol de bulunduğunu belirterek, şekerin ani yükselmesinin komaya neden olurken kolesterol yüksekliğinin sonuçlarının yıllar sonra ortaya çıktığını ifade etti.

Sönmez "Kolesterolün, çeşitli besinlerle vücuda giren ve karaciğerde üretilen yağ benzeri bir madde olduğunu aktaran Sönmez, bir yapı taşı olmakla birlikte çeşitli hormonların, aynı zamanda d vitamini ve safra üretimi için de gerekli olduğunu kaydetti.Genellikle insanlar kalp hastası olmamak için ne yemeleri gerektiğini soruyorlar. Bir yiyecek sayesinde  kalp hastalığına hiç yakalanmama düşüncesi doğru bir yaklaşım değil. Kalp hastalıklarının oluşması çok fazla faktöre bağlıdır. Örneğin erkek cinsiyet,  değiştirilemeyen bir faktör. Erkeklerde daha çok görülüyor. Genetik de değiştirilemeyen bir etken. Bunların yanında değiştirilebilen faktörler var. Obezite, yanlış, beslenme, sigara, stres de değiştirilebilen faktörler arasında. Gelişmekte olan bir ülke olarak stresimiz çok yüksek. Trafikte insanlar birbirleriyle kavga ediyorlar, işyerleri stres yüklü, öfke yönetimi söz konusu değil, ciddi bir öfke problemimiz var. Bunlarla beraber gelen obezite. İlkokul çocuklarında sofra adabı kaybedildi. İngiltere'de yapılan bir çalışmaya göre sabah ailece kahvaltı yapan ailelerin çocuklarında obezite daha az görülüyor. Biz gerek sabah gerek öğlen gerekse akşam sofra adabımızı kaybettik. Fast food tüketimi çok yaygın. Obezite ilkokul çağına kadar indi. Bu çocukların hepsi 20 yaşından sonra ciddi anlamda koroner kalp hastası olacaklar." dedi.

MISIR ŞURUBU ŞERBETİNİN ZARARLARI

Hazır gıdalarda bulunan mısır şurubu şerbetinin zararlarına değinen Prof. Dr. Sönmez, "Korkunç alışkanlık yapıyor. Çocuklarda büyüme geriliği yapıyor, ileri dönemde pankreas kanseri yapıyor, karaciğer sirozu yapıyor ve ciddi damar sertliği yaratıyor. Çok ucuz, raf ömrü uzun, dolayısıyla endüstriyel tatlıların hepsinin içerisinde mısır şurubu şerbeti var. Bisküviden gofretten tutun da reçellere, sahte ballara kadar mısır şurubu şerbetinden üretiliyor" dedi.

KALBİNİZ iÇiN BUNLARI YAPIN

Kalp sağlığının  koroner kalp hastalıklarına iyi geldiğinin altını çizen Sönmez, "Stres yönetimi koroner kalp hastalıklarında çok önemli. Burada biz haftada 2 gün kalp için egzersiz yaptırıyoruz. Bu hareketler 4-5 bin yıl geçmişi olan bir gelenek. Basit bir ısınma döneminden sonra hastalara derin gevşeme yöntemleri öğretiyoruz. Özellikle hızlı konuşan, merdivenleri ikişer üçer çıkan ya da agresif , kavgacı kişilerin 3-4 seans sonra son derece sakin olduklarını görüyoruz. Bunun için öfke kontrolü yapamayan, ailesinde yüksek kalp riski olan herkese kalp sporu yapmalarını tavsiye ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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