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Ekonomi Ünlü kahve zinciri iflas etti! 200 şube alelacele kapatılıyor
Ekonomi

Ünlü kahve zinciri iflas etti! 200 şube alelacele kapatılıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-16 16:21:00 -
Ünlü kahve zinciri iflas etti! 200 şube alelacele kapatılıyor

Hindistan merkezli global kahve zinciri 'Coffee Day' iflas etti. Ünlü kahve zinciri 200 şubesini kapatmak zorunda kaldı.

Gıda sektöründe 30. yılını geride bırakmaya hazırlanan Hindistan merkezli global kahve zinciri 'Coffee Day' iflas başvurusu yapmıştı. Dev şirketin iflas başvurusu yapmasının ardından kapanan şube sayısı belli oldu.

Sadece kahve işletmeciliği alanında değil; teknoloji, lojistik ve finansal hizmetler alanında da faaliyetlerini sürdüren "Coffee Day Holdings" iflas başvurusu yapmıştı. Gelen son bilgilere göre dev şirketin iflas başvurusu kabul edildi ve tam 200 şubenin kapısına kilit vuruldu.

Livemint.com'un aktardığı habere göre; Coffee Day şirketinin iflas başvurusu Hindistan'daki yerel mahkeme tarafından kabul edildi..

Cafe Coffee Day zincirinin işletmecisi Coffee Day Global, geçen hafta kurumsal iflas nedeniyle kabul edildi. Economic Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, IndusInd Bank'ın Ulusal Şirketler Hukuku Mahkemesi'ne (NCLT) dilekçe vermesinin ardından kahve zinciri iflas davasıyla karşı karşıya.

Birçok alanda faaliyetlerine devam ediyordu

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ocak 2023'te şirket, sermaye piyasası düzenleyicisi SEBI tarafından 26 crore para cezasına çarptırıldı. Para cezası, iştiraklerden fonların girişimcilerle ilgili bir şirkete yönlendirilmesi nedeniyle verildi.

Sebi , 43 sayfalık sırasına göre, Coffee Day Enterprises Ltd'nin (CDEL) 7 yan kuruluşundan CDEL'in destekçileriyle ilgili bir kuruluş olan Mysore Amalgamated Coffee Estates Ltd'ye 3.535 crore'a eşit fon yönlendirmesinin yapıldığını tespit etti.

Yan şirketleri de var

Şirketin yedi yan kuruluşları içerisinde şu şirketler var: Coffee Day Global, Tanglin Retail Reality Developments, Tanglin Developments, Giri Vidhyuth (India) Ltd, Coffee Day Hotels and Resorts, Coffee Day Trading ve Coffee Day Econ.

Coffee Day hakkında

Coffee Day grubu, 1993 yılında Coffee Day Global Limited aracılığıyla kuruldu. İşi, tedarikten kahve çekirdeklerinin işlenmesine ve hatta kavrulmasına kadar kahve işinin farklı yönlerini içerir. Şirket, kafelerini 200'den fazla Hint şehrinde işletiyor.

Coffee Day Global'in portföyü aynı zamanda Teknoloji Parkları ve SEB'ler, Lojistik, Yatırımlar, Finansal Hizmetler ve Ağırlamayı da içermektedir. Şirket, 2008 yılında 1932 Hindistan Ortaklık Yasası uyarınca kurulan bir ortaklık firması olarak kuruldu.

Daha sonra, Coffee Day Holdings Company Private Limited olarak 1956 Şirketler Yasası'nın IX. Bölümü uyarınca bir ortaklıktan özel bir limited şirkete dönüştürüldü.

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