Ünlü isimlerden deprem bölgesine ziyaret

Ülkemizde 11 ilimizde meydana gelen Asrın Felaketi depremlerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Sanat ve televizyon camiasından isimler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda deprem bölgesine ziyarette bulundular.

Deprem bölgesine giden isimler arasında; Serkan & Ebru Çağrı, Züleyha Ortak, Melike Öcalan, Suna Aydın, Mustafa Gökay Ferah, Naz Şimşek bulunuyordu. Ziyarette ikramlar yapıldı, depremzedeler ile sohbetler edildi ve kahve içildi.

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı; "Kendimizce çocuklara, ailelere motivasyon vermeye çalışıyoruz onların acılarını dindirebilecek motivasyonu bildiğimiz işleri yaparak müziğimizle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR TULUM DİNLETİSİ EŞLİĞİNDE EĞLENDİ

Çocuklara tulum çalarak eğlendiren Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Mustafa Gökay Ferah yaraların tez zamanda sarılmasını temenni ederek, "Sanatçı dostlarımızla birlikte geldik, el birliğiyle burada olmamız da önemli bir anlam taşıyor. Devletimiz her zaman olduğu gibi çok güzel çalışmalarıyla sahada, bu da bizi gururlandırıyor. İlk geldiğimiz döneme göre insanların yüzü biraz daha gülüyor. Bugün ki tulum ile enerji de çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

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MasterChef yarışmacısı Suna Aydın da yaraların önceki yıla göre sarıldığını ve normalleşmenin başladığını, bu ziyaretlerde depremzedelerin mutluluğunun kendileri de mutlu ettiğini dile getirdi. Oyuncu Melike Öcalan ise artık moral motivasyona ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Önceki döneme göre çok daha güzel ve moralli gördüm. Yeni bebek bekleyenleri gördüm. Az önce bir çocuk bana bir daha gelecek misiniz? diye sordu. Geleceğimizi söyledim ama bu kez ne zaman geleceksiniz? diye tarih istedi. Onlar böyle istekli ve mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.