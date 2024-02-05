  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ünlü isimlerden deprem bölgesine ziyaret
Gündem

Ünlü isimlerden deprem bölgesine ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-02-05 08:31:00 -
Ünlü isimlerden deprem bölgesine ziyaret

Aralarında Serkan Çağrı, Züleyha Ortak ve Melike Öcalan gibi isimlerin de oldukları sanat ve camiasından isimler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda deprem bölgesine ziyarette bulundular.

Ülkemizde 11 ilimizde meydana gelen Asrın Felaketi depremlerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Sanat ve televizyon camiasından isimler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda deprem bölgesine ziyarette bulundular.

Deprem bölgesine giden isimler arasında; Serkan & Ebru Çağrı, Züleyha Ortak, Melike Öcalan, Suna Aydın, Mustafa Gökay Ferah, Naz Şimşek bulunuyordu. Ziyarette ikramlar yapıldı, depremzedeler ile sohbetler edildi ve kahve içildi.

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı; "Kendimizce çocuklara, ailelere motivasyon vermeye çalışıyoruz onların acılarını dindirebilecek motivasyonu bildiğimiz işleri yaparak müziğimizle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

DEPREMZEDE ÇOCUKLAR TULUM DİNLETİSİ EŞLİĞİNDE EĞLENDİ

Çocuklara tulum çalarak eğlendiren Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Mustafa Gökay Ferah yaraların tez zamanda sarılmasını temenni ederek, "Sanatçı dostlarımızla birlikte geldik, el birliğiyle burada olmamız da önemli bir anlam taşıyor. Devletimiz her zaman olduğu gibi çok güzel çalışmalarıyla sahada, bu da bizi gururlandırıyor. İlk geldiğimiz döneme göre insanların yüzü biraz daha gülüyor. Bugün ki tulum ile enerji de çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

MasterChef yarışmacısı Suna Aydın da yaraların önceki yıla göre sarıldığını ve normalleşmenin başladığını, bu ziyaretlerde depremzedelerin mutluluğunun kendileri de mutlu ettiğini dile getirdi. Oyuncu Melike Öcalan ise artık moral motivasyona ihtiyaç olduğunun altını çizerek, "Önceki döneme göre çok daha güzel ve moralli gördüm. Yeni bebek bekleyenleri gördüm. Az önce bir çocuk bana bir daha gelecek misiniz? diye sordu. Geleceğimizi söyledim ama bu kez ne zaman geleceksiniz? diye tarih istedi. Onlar böyle istekli ve mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Şehir Hastanesi Açıldı... Erdoğan: Depremin ardından yaraları sarıyoruz...
Gaziantep Şehir Hastanesi Açıldı... Erdoğan: Depremin ardından yaraları sarıyoruz...

Gündem

Gaziantep Şehir Hastanesi Açıldı... Erdoğan: Depremin ardından yaraları sarıyoruz...

Dehşete düşüren anlar! 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dehşete düşüren anlar! 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gündem

Dehşete düşüren anlar! 6 Şubat depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu paylaşım! 'Deprem bölgesinde neler yaptık?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu paylaşım! 'Deprem bölgesinde neler yaptık?'

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu paylaşım! 'Deprem bölgesinde neler yaptık?'

Depremden yeni görüntüler... İlk kez izleyeceksiniz
Depremden yeni görüntüler... İlk kez izleyeceksiniz

Gündem

Depremden yeni görüntüler... İlk kez izleyeceksiniz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23