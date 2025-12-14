Ünlü isimden asgari ücret zammı için net rakam: Ankara'nın planı böyle! Bu rakamı geçmeyecek

Yeni yılın yaklaşmasıyla ilk toplantısı gerçekleştirilen asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Yılın son günlerinde açıklanacak rakama ilişkin beklentiler ise netleşmeye başladı. Ekonomist Filiz Eryılmaz asgari ücrete yapılacak zammın daha yüksek olması gerektiğini ancak geçen yıl uygulanan hesaplama yönteminin bu yıl da devam edeceğini söyledi.

BEKLENEN ENFLASYON YAKLAŞIMI KORUNACAK

Eryılmaz, ekonomi yönetiminin “gerçekleşen enflasyon” yerine “beklenen enflasyon” yaklaşımını koruduğunu vurguladı. Buna göre Merkez Bankası’nın 2025 için yüzde 16’lık enflasyon hedefinin esas alınacağını belirten Eryılmaz, geçen yıl olduğu gibi bu oranın üzerine yaklaşık 9 puanlık refah payı eklenebileceğini ifade etti. Bu hesabın da yüzde 25’lik zam oranına işaret ettiğini söyledi.

ÜST SINIR YÜZDE 23

Zam oranının alt sınırının yüzde 23, üst sınırının ise yüzde 25 olacağını öngören Eryılmaz, 2026 yılında ekonomi yönetiminin daha sıkı bir politika izleyeceğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Ben maksimum ve olacak oranın da yüksek ihtimali yüzde 25, minimum da yüzde 23 olacak kanaatindeyim. Yüzde 25'in daha üstünde, olması gerekir kesinlikle ama bunun üzerinde bir zam olacağını düşünmüyorum."

Eryılmaz'ın yaptığı hesaplamaya göre 22 bin 104 TL olan asgari ücrete yüzde 23 zam gelmesi halinde yeni rakamlar 27 bin 188 TL, yüzde 25 zamda ise 27 bin 630 TL olacak.