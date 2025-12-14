AA Giriş Tarihi: 'Artsın Eksilmesin' pazarını Emine Erdoğan açtı! İhtiyaç sahipleri nefes alacak: Bir alışveriş bin iyilik!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) Şişli’de düzenlediği "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan "Bir Alışveriş, Bin İyilik' diyerek, TOGEM-DER atölyelerinde üretilen ve markalar tarafından bağışlanan binlerce ürünün yanı sıra sıfır atık anlayışıyla yeniden hayat bulan eşyalar, geleceğe bırakılan temiz bir niyetin timsali. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi çoğalacak, TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine bir nefes olacak” dedi. Pazardaki stantları tek tek gezen Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine bağışlanması amacıyla alışveriş yaparak destekte de bulundu.