'Artsın Eksilmesin' pazarını Emine Erdoğan açtı! İhtiyaç sahipleri nefes alacak: Bir alışveriş bin iyilik!

‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nın dayanışmayı, paylaşmayı ve bereketi büyüttüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir Alışveriş, Bin İyilik' diyerek, TOGEM-DER atölyelerinde üretilen ve markalar tarafından bağışlanan binlerce ürünün yanı sıra sıfır atık anlayışıyla yeniden hayat bulan eşyalar, geleceğe bırakılan temiz bir niyetin timsali. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi çoğalacak, TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine bir nefes olacak. Bir alışveriş bir kapının çalınmasına, bir tercih bir yüreğin hafiflemesine vesile olacak. Emeğiyle, desteğiyle ve niyetiyle bu iyilik hikayesine katkı sunan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum." Emine Erdoğan, paylaşımında iyiliğin eksilmeden arttığı bu anlamlı harekete herkesin katılmasını da diledi.