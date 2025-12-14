  • İSTANBUL
Ekonomi
10
Yeniakit Publisher
'Artsın Eksilmesin' pazarını Emine Erdoğan açtı! İhtiyaç sahipleri nefes alacak: Bir alışveriş bin iyilik!

AA Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) Şişli’de düzenlediği "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nın açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan "Bir Alışveriş, Bin İyilik' diyerek, TOGEM-DER atölyelerinde üretilen ve markalar tarafından bağışlanan binlerce ürünün yanı sıra sıfır atık anlayışıyla yeniden hayat bulan eşyalar, geleceğe bırakılan temiz bir niyetin timsali. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi çoğalacak, TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine bir nefes olacak” dedi. Pazardaki stantları tek tek gezen Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine bağışlanması amacıyla alışveriş yaparak destekte de bulundu.

1
#1
Foto - 'Artsın Eksilmesin' pazarını Emine Erdoğan açtı! İhtiyaç sahipleri nefes alacak: Bir alışveriş bin iyilik!

TAŞYAPI Şişli Etkinlik Alanı'nda düzenlenen ve derneğin 20. yılında "Bir Alışveriş, Bin İyilik" sloganıyla yapılan etkinliğe girişte Erdoğan'ı, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ve dernek üyeleri karşıladı.

2
Foto - 'Artsın Eksilmesin' pazarını Emine Erdoğan açtı! İhtiyaç sahipleri nefes alacak: Bir alışveriş bin iyilik!

İlk olarak Emine Erdoğan'ın gönüllülük çalışmalarının anlatıldığı video gösterimiyle başlayan programda, etkinliğin bu yılki temasının "nar" olduğu belirtilerek, bugün burada yapılan her şeyin, tıpkı nar taneleri gibi çoğalan bir iyilik hareketinin parçası olduğu vurgulandı.

3
Foto - 'Artsın Eksilmesin' pazarını Emine Erdoğan açtı! İhtiyaç sahipleri nefes alacak: Bir alışveriş bin iyilik!

Programda, bu yılki etkinliğin temasına ilham veren narın, tarih boyunca yalnızca bir meyve değil, bir arada durmanın, çoğalmanın ve bereketin asırlardır yaşayan bir sembolü olduğu ifade edildi. Emine Erdoğan, iyiliğin nesilden nesile aktarılmasını simgelemek adına toprağa nar fidesi ekti. Ardından önce TOGEM-DER Mütevelli Heyeti üyeleri ve programa katılım gösteren sanatçılarla aile fotoğrafı çekildi.

4
Foto - 'Artsın Eksilmesin' pazarını Emine Erdoğan açtı! İhtiyaç sahipleri nefes alacak: Bir alışveriş bin iyilik!

Açılış programının ardından Emine Erdoğan, mobilyadan giyime, ayakkabıdan aksesuara, ev eşyasından elektronik ürünlere, markalar tarafından bağışlanan yeni ürünlerin satışa sunulduğu pazarda stantları gezdi.

5
Foto - 'Artsın Eksilmesin' pazarını Emine Erdoğan açtı! İhtiyaç sahipleri nefes alacak: Bir alışveriş bin iyilik!

Pazara gelen misafirlerle tek tek ilgilenen Erdoğan, alışveriş yapanlarla ve stant görevlileriyle de fotoğraf çektirdi. Etkinlikte, derneğin mefruşat, giyim ve yemek atölyelerinde üretilen ürünler de yer alırken onarılan mobilyalar, yeniden dikilen giysiler, sıfır atık odaklı tasarımlar ile ikinci el eşyalar, sürdürülebilir yaşam farkındalığını desteklemek için ziyaretçilerle buluştu. "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nda stantları tek tek gezen Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine bağışlanması amacıyla alışveriş yaparak, destekte bulundu.

6
Foto - 'Artsın Eksilmesin' pazarını Emine Erdoğan açtı! İhtiyaç sahipleri nefes alacak: Bir alışveriş bin iyilik!

Etkinliğe katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da pazarda satışı gerçekleştirilen futbol formalarının bulunduğu stantta, Emine Erdoğan'a isminin yazılı olduğu imzalı milli takım forması hediye etti.

7
Foto - 'Artsın Eksilmesin' pazarını Emine Erdoğan açtı! İhtiyaç sahipleri nefes alacak: Bir alışveriş bin iyilik!

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ve TOGEM-DER Mütevelli Heyeti üyeleri ile Acun Ilıcalı, Alişan, Ebru Akel, Ebru Şallı, Bülent Serttaş, sosyal medya fenomeni Cem Özkök, Amine Gülşe Özil, Zahide Yetiş, Saruhan Hünel ile moda, sanat, medya ve iş dünyasından pek çok isim katıldı.

8
Foto - 'Artsın Eksilmesin' pazarını Emine Erdoğan açtı! İhtiyaç sahipleri nefes alacak: Bir alışveriş bin iyilik!

Emine Erdoğan, "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2005 yılından bugüne aynı inanç ve kararlılıkla iyilik yolculuğunu sürdüren TOGEM-DER'in 20 yıldır kalplere dokunduğunu belirtti.

9
Foto - 'Artsın Eksilmesin' pazarını Emine Erdoğan açtı! İhtiyaç sahipleri nefes alacak: Bir alışveriş bin iyilik!

‘Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı’nın dayanışmayı, paylaşmayı ve bereketi büyüttüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir Alışveriş, Bin İyilik' diyerek, TOGEM-DER atölyelerinde üretilen ve markalar tarafından bağışlanan binlerce ürünün yanı sıra sıfır atık anlayışıyla yeniden hayat bulan eşyalar, geleceğe bırakılan temiz bir niyetin timsali. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi çoğalacak, TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine bir nefes olacak. Bir alışveriş bir kapının çalınmasına, bir tercih bir yüreğin hafiflemesine vesile olacak. Emeğiyle, desteğiyle ve niyetiyle bu iyilik hikayesine katkı sunan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum." Emine Erdoğan, paylaşımında iyiliğin eksilmeden arttığı bu anlamlı harekete herkesin katılmasını da diledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih

Müthiş bir haber aglamaktan perişan oldum
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
