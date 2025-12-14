  • İSTANBUL
Gündem Hamas’tan resmi açıklama geldi! Kassam Tugayları komutanının öldüğü doğrulandı
Gündem

Hamas’tan resmi açıklama geldi! Kassam Tugayları komutanının öldüğü doğrulandı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hamas’tan resmi açıklama geldi! Kassam Tugayları komutanının öldüğü doğrulandı

Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, yayımladığı videolu açıklamada İzzettin el-Kassam Tugayları komutanı Raed Saad’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini teyit etti.

Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya, yayınladığı videolu açıklamada, İzzettin el-Kassam Tugayları’nın komutanı Raed Saad’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini doğruladı.

İsrail, Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Hamas’ın Gazze sorumlusu Halil el-Hayya bugün yayınladığı videolu açıklamada, Hamas’ın silahlı kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları’nın komutanı Raed Saad’ın dün düzenlenen İsrail saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiden biri olduğunu doğruladı. Halil el-Hayya, "İsrail’in devam eden ihlalleri, dün gerçekleşen bir Hamas komutanının suikasti de dahil olmak üzere, göz önüne alındığında, arabuluculara ve özellikle anlaşmanın ana garantörü olan ABD yönetimi ve ABD Başkanı Donald Trump’a, İsrail’i ateşkes anlaşmasına uymaya ve uygulamaya zorlamaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

