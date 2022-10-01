Ünlü iş kadınına büyük şok! Sizi bize sayıyla mı veriyorlar hanım abla?

Ünlü iş insanı Dina Topbaş Mütevelli, arkadaşı aracılığıyla tanıştığı İsviçre’deki bir bankacıya yatırım amaçlı 20 milyon dolar aktardı. Yıllar sonra hesaplarını inceleyen Mütevelli, 6 milyon dolarının eksik olduğunu öğrenince davacı oldu.

Yardımlarıyla tanınan ünlü iş insanı Semiha Şakir'in torunu Dina Topbaş Mütevelli, 2017'de yakın arkadaşı ve iş insanı Meryem Arsay'ın yönlendirmesiyle İsviçre'deki bir bankanın müdürü Bala K. ile tanıştı. İddiaya göre, İsviçre'deki banka müdürü, Dina Mütevelli'ye çalıştığı bankada bir yatırım hesabı açması gerektiğini, yüksek kâr elde edeceğini söyledi. Mütevelli, bankacının talebiyle İsviçre'deki bankada hesap açarak 1 milyon dolar yatırdı. 2017 ile 2021 yılları arasında para aktarmaya devam eden Mütevelli'nin hesabın yönetim yetkisini bıraktığı bankacı Bala K. da Mütevelli'ye yüksek kâr elde etmiş gibi banka dekontları gönderdi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; Mütevelli dilekçesinde, "Yanlış bilgilendirilmek suretiyle bir nevi dolandırıldım" dedi. Bala K.'nin yurtiçinde kayıtlı bir adresi bulunmadığı için İsviçre temsilcilikleriyle yapılan görüşmeler sonucu ifadesinin alınması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, bankacı Bala K. ve Mütevelli'nin arkadaşı Meryem Arsay hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, Meryem'in yatırım yapması için güven telkin ettiği, Bala'nın Dina Mütevelli'yi dolandırdığı, Meryem Arsay'ın ise Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği kaydedildi. Dava, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde olacak.