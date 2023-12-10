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Aktüel Ünlü iş insanı sağa sola ateş eden kişiyi uyardı! Bitiş hüsran: Silahlı maganda dehşeti, skandal olay!
Aktüel

Ünlü iş insanı sağa sola ateş eden kişiyi uyardı! Bitiş hüsran: Silahlı maganda dehşeti, skandal olay!

Yeniakit Publisher
2023-12-10 18:11:00 - 2023-12-10 18:20:11
Ünlü iş insanı sağa sola ateş eden kişiyi uyardı! Bitiş hüsran: Silahlı maganda dehşeti, skandal olay!

Sağa - sola rasgele ateş eden bir kişiyi uyaran işinsanı Serdar Sözbir, uyardığı kişi tarafından aniden silahlı saldırısına uğradı! Sözbir’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sağa - sola rasgele ateş eden bir kişiyi uyaran iş insanı Serdar Sözbir, uyardığı kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Sözbir’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
İSTANBUL Ataşehir’de işinsanı Serdar Sözbir (59), geçen perşembe günü akşam saatlerinde Yunus Emre Caddesi’nde seyir halindeydi. Aracıyla yavaş şekilde ilerlediği sırada sokak üzerinde bir kişinin silahla rasgele sağa - sola ateş açtığını gördü. Aracının içinden ateş açan kişiyi ‘Neden sağa - sola ateş ediyorsun’ diye uyardı. Bu uyarıya sinirlenen kişi, Sözbir’in aracına yönelerek Sözbir’e 3 el ateş etti.

DURUMU KRİTİK

Sözbir, kanlar içinde yola devam ederek Acıbadem’deki Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi’ne gitti. Burada görevli sağlık çalışanları tarafından araç içinden sedyeye taşınan Sözbir ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine götürülen Sözbir’in bilincinin kapalı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polisin bölgedeki kamera görüntülerini toplayarak saldırganı yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Serdar Sözbir, bundan iki yıl önce Üsküdar’daki Sözbir Oteli’nin hisseleri konusunda 2 kardeşiyle mahkemelik olmuştu. Otelde Kurtlar Vadisi, Binbir Gece, Kızıl Elma, Aşk Kırmızı gibi izlenme rekorları kırmış birçok dizilerin çekimleri yapılmıştı.

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