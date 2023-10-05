Ünlü iş insanı milyonlarca dolar fiyatı olan dev yolcu gemisine Türk bayrağını yansıttı! Gören, duyan altında yatan nedeni merak etti
Türkiye’nin yüzüncü yılı için İngiliz iş adamı olarak tanınan isim flaş bir jest yaptı: yaklaşık 710 milyon dolar fiyatlarına gelen dev yolcu gemisinin ışıklarını Türk bayrağını yansıttı. Gören, duyan vatandaşlardan sosyal medya jest göz önünde tutulmalı yorumu yağdı.
Sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan ilçeye gelen ve akşam saatlerinde Bodrum Cruise Port Limanı'ndan çıkış hazırlığı yapan geminin dış cephesinde, gemide yer alan aydınlatma ışıkları kullanılarak, Türk bayrağı simgesi oluşturuldu.
Ünlü İngiliz iş adamının yolcu gemisinin ışıkları Türk bayrağını yansıttı
Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre ünlü İngiliz iş adamı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'ın ait Resilient Lady isimli kruvaziyer, yeniden Bodrum’a geldi. 2022 yılında İtalya’da inşa edilen 710 milyon dolarlık dev yolcu gemisi, Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan Bodrum’a demir attı.
2 bin 860 yolcu kapasiteli gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 63 yolcu ve bin 131 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na hareket etmeden önce geminin ışıkları kırmızı, beyaza çevrildi. İçerisine ay yıldız ışıklandırılan gemi Türkiye’nin yüzüncü yılını kutladı.
İngiliz iş adamından jest
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kumbahçe ve paşa tarlası sahilinden görülen dev gemiyi görenler o anları fotoğraf çektirerek kayda aldı. Ünlü İngiliz iş adamı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'ın talimatıyla geminin ışıklarının Türk bayrağına çevrildiği öğrenildi.(Haber7)
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