Ünlü iş adamı, karısını vurup intihar etti
Bahçeşehir'de iş adamı Turgay Cantaş, eşini pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar etti.01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:16
Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. İş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş’ı vurdu ardından intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.
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