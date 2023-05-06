Ünlü İranlı futbolcu için şok eden karar: Belgeler, sızdırılan bilgiler sonrası o ülke açıkladı! Karimi'ye ceza var

BBC Farsça'nın ulaştığı gizli belgelerde İran'da Amini protestoları sırasında hükümeti eleştiren İranlı futbolcu Karimi için seyahat yasağı getirilmesi istendiği ortaya çıktı.

İran'da BBC'nin sızdırdığı belgelere göre geçen eylüldeki hükümet karşıtı protestolar sırasında futbol yıldızı Ali Karimi, eşi ve ailesine seyahat yasağı getirildi.

Asya'nın Maradona'sı olarak bilinen futbolcu, başörtüsü nedeniyle ahlak polisinin gözaltına aldığı Mahsa Amini adlı 22 yaşındaki kızın ölümünden sonra başlayan protestolara yönelik ölümcül baskıyı şiddetle eleştiren ilk ünlüler arasındaydı.

BBC Farsça tarafından görülen "çok gizli" ibareli belgelerden birinde Karimi'nin "ajanımız tarafından dokuz kez [İran'a] davet edildi ve ciddi uyarılar aldı" deniliyor.

Amini protestolar ülke çapında yayıldı ancak şiddetle bastırıldı. İnsan hakları grupları, protestoların başlamasından bu yana güvenlik güçlerinin 70'i çocuk olmak üzere en az 530 protestocuyu öldürdüğünü söylüyor.

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euronews'a göre: İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat birimi, 24 Ekim 2022 tarihli bir gizli belgede de Tahran Savcılığına "Karimi'nin son faaliyetlerini eşi Seher Davari ve ailesi tarafından kışkırtılması sonucu gerçekleştirdiğini" bildirdi.

BBC Farsça'ya Edalat-e Ali (Ali'nin Adaleti) adlı bir hacker grubu tarafından verilen belgelerde ayrıca İran dışında ikamet eden futbolcunun, kendisi, eşi ve ailesinin ülkeye geri dönmesi durumunda seyahat yasağı uygulanmasını ve ülkeden tekrar çıkmamalarını hedefledikleri de görülüyor.

Karimi ve ailesi o zamandan beri Birleşik Arap Emirlikleri'nde gizli tutulan bir adreste yaşıyor.