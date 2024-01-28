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Ekonomi Ünlü ilaç şirketinde haber var! İçerideki hainlerin hevesi kursağında kaldı
Ekonomi

Ünlü ilaç şirketinde haber var! İçerideki hainlerin hevesi kursağında kaldı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 15:07:00 -
Ünlü ilaç şirketinde haber var! İçerideki hainlerin hevesi kursağında kaldı

İlaç şirketi Novartis, Türkiye'den çekildiğine yönelik iddialar cevap verdi.

İlaç sirketi Novartis, Türkiye'den çekildiğine yönelik iddialar cevap verdi.

Novartis, Türkiye'den çekildiklerine yönelik bilgi ve yorumların tamamının asılsız olduğunu bildirdi.

Novartis'ten yapılan açıklamada, Novartis Türkiye'nin, ülkede 60 yılı aşkın süredir bini aşkın çalışan ve Kurtköy'deki fabrika ile hastaların yaşamına değer katma misyonuyla çalıştığı belirtildi.

Yenilikçi ürün ve tedavilerin geliştirilmesi, üretimi ve hastalara erişimi için faaliyetlerin aralıksız olarak sürdüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çeşitli ürünlerimiz ile ilgili ilaç depolarına ilettiğimiz bir bilgilendirme mektubunun kamuoyuna yansıması, paydaşlarımızın doğal bilgi taleplerine yol açmıştır. Bu taleplere karşılık vermek adına yapmış olduğumuz ve doğrudan muhataplarına iletilen bilgilendirmeler, basında çeşitli haberlere konu olmuştur. Söz konusu haberlerin bir kısmında ülke operasyonumuz ve faaliyetlerimiz ile ilgili spekülatif yorumların yer almasından ötürü şirketimiz tarafından bu açıklamanın yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur. Novartis'in ülkemizden çekildiğine yönelik bilgi ve yorumların tamamı asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır."
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Açıklamada, Novartis'in birincil önceliğinin hasta ve hasta yakınlarının mağduriyet yaşamaması olduğu vurgulanarak, "Bu doğrultuda, 1955'ten beri faaliyet gösterdiğimiz ülkemizde sağlık hizmetlerini iyileştirmeye, hastaların yaşamlarında fark yaratmaya ve paydaşlarımızla birlikte ülkemizin büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadesi kullanıldı.

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