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Ünlü gazeteciden dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı çileden çıkaracak

Ünlü gazeteci Ahmet Kekeç, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun bir araya geleceği canlı yayın için, "İmamoğlu pislik yapacak, Yıldırım'ı çileden çıkaracak" iddiasında bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 11:37
Ünlü gazeteciden dikkat çeken iddia: Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı çileden çıkaracak

Star yazarı Ahmet Kekeç, bugünkü yazısında İstanbul için yarışacak olan CHP-HDP-İP'in adayı Ekrem İmamoğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'ın 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de bir araya gelecekleri canlı yayına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Kekeç, İmamoğlu'nun yeri, tarihi ve moderatörü kesinleşen canlı yayında "pislik yapacağını" iddia ederek, "Yıldırım'ı çileden çıkaracak" ifadesini kullandı.

"Pislik yapacaktır... Demedi demeyin!" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kendine verilen süreyi (ortaya “mağduriyet” çıkaracak biçimde) birtakım provokatif hareketlerle harcayacaktır" yorumunda bulunan Kekeç, şunları kaydetti;

"Öfke kontrolü sorunu var"

Ekrem İmamoğlu, ilk raundu kaybetmiş olmanın verdiği öfkeyle “pislik” yapmaya kalkar mı? Çünkü “öfke kontrolü sorunu” olan bir arkadaşla karşı karşıyayız; karakol basmalar, polis tokatlamalar, hoşa gitmeyen sorular karşısında gazetecilere “horozlanmalar”, vatandaş tartaklamalar, el kol hareketi yapmalar, fizikî müdahalede bulunmalar, ne ararsanız var...

''Dünya beyefendisi bir insanı çileden çıkaracak''

Kekeç ayrıca İmamoğlu için, ''Kendine verilen süreyi (ortaya “mağduriyet” çıkaracak biçimde) birtakım provokatif hareketlerle harcayacaktır ve dünya beyefendisi bir insan olan Binali Yıldırım’ı da çileden çıkaracaktır.'' dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:37
  1. İstanbul
  2. Star yazarı Ahmet Kekeç
  3. CHP-HDP-İP'in adayı Ekrem İmamoğlu
  4. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım
  5. Ekrem İmamoğlu

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