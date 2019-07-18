Ünlü gazeteci: İddia ediyorum, FETÖ Kaftancıoğlu’nu lisede... FETÖ’nün 2010’da, CHP’li Canan Kaftancıoğlu ile bağlantı kurduğu ve CHP’li ismin o dönem Ergenekon davalarını desteklediği ortaya çıktı.

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri MüdürüAli İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemdeki dikkate değer haberler masaya yatırıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davanın da konuşulduğu programda, Kaftancıoğlu’nun 2010’da Zaman gazetesine verdiği röportaj da hatırlatıldı. Kayınpederinin öldürülmesinin ardından Ergenekon davalarıyla ilgili Zaman’a konuşan Kaftancıoğlu’yla ilgili sunucu Dağıstanlı ve Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu, çarpıcı yorumlarda bulundu. Programın ilgili bölümü şu şekilde:

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