Ünlü gazeteci Erdoğan'ı övdü, CHP harekete geçti! 'Özgür basın' diyenler, Turgut'un cemaziyelevvelini karıştırdı

HaberTürk Washington Temsilcisi Serdar Turgut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için olumlu ifadeler kullanmıştı. Turgut, dünkü yazısında Erdoğan'ın "Atatürk çizgisinde anti-emperyalizm savaşı verdiğini" savunarak, "Atatürk'ün duruşu Erdoğan'ın şahsında ayaktadır ve güçlüdür" yazmıştı. Turgut ayrıca, iki yıl önce Washington'da Erdoğan'a yönelik suikast söylentilerinin konuşulduğunu iddia etmiş ve bu bilgiye Washington’a geldikten sonra eski tanıdığı kaynakları yeniden aktive ederek ulaştığını yazmıştı.

CHP'nin medya organı harekete geçti

Turgut'un yazısının ardından, seçimlere az bir süre kala iyice sıkışan CHP'nin medya organı Halk TV harekete geçti. Halk TV, Turgut'un 2011'de yazdığı ve Fetullah Gülen'i övdüğü bir yazısını gündeme getirdi.

"Özgür basın" diyerek Zaman'ı savundular

Turgut'un Gülen hareketi terör örgütü olarak tanınmadığı dönemde yazdığı yazıyı gündeme getirmeye çalışan CHP'nin medya organı, kendi partisinin yaptıklarını unuttu. Zira 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından CHP FETÖ'nün azılı savunucusu oldu. Öyle ki, CHP'liler Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile toplantı düzenlemiş, "Özgür Basın Susmaz" diyerek FETÖ'nün medya organlarını korumaya çalışmıştı.

CHP'nin kendi yaptıklarını unutarak Turgut'a saldırması, "seçim yaklaştıkça kafaların karışmaya başladığının göstergesi" olarak yorumlandı.