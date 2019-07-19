Ünlü gazeteci: Davutoğlu iyi adam ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya çalışıyor
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında sorulan, “İyi adam mı, kötü adam mı?” sorusunda, “İyi adamdır ama kötü adamların arasında kötülük yapmaya kalkışıyor o açıdan kendisini bir nefis muhasebesine çeksin.” cevabını verdi.19 Temmuz 2019 Cuma 12:46
yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemdeki haberler masaya yatırıldı. Dün eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Yavuz Oğhan, İsmail Saymaz ve Akif Beki ile yaptığı röportajın da konuşulduğu programda Karahasanoğlu, Davutoğlu hakkında çarpıcı tespitlerde bulundu.
Davutoğlu’nun İsmail Saymaz ve Akif Beki gibi İslam’a karşı ve Müslüman kesimi eleştirenlerle birlikte yola çıktığını vurgulayan Karahasanoğlu şunları söyledi:
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