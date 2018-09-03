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Ünlü 'Gafman' Kemal Twitter'da bile gaf yaptı!

1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlamak isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yaşar Kemal diye Haydar Ergülen'in sözlerini paylaştı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:48
Ünlü 'Gafman' Kemal Twitter'da bile gaf yaptı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü Twitter'dan kutladı.

YAŞAR KEMAL DİYE PAYLAŞTI AMA...

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır.’ demişti Yaşar Kemal. Muhaliflerin zindanlarda tutulduğu, çocuğunu arayan anaların şiddet gördüğü bu ülkede; umudu korumalıyız, barış türküleri söylemeye devam etmeliyiz. Dünya Barış Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Yaşar Kemal diye paylaştığı sözün şair Haydar Ergülen'e ait olduğu anlaşıldı.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 10:48
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. 1 Eylül Dünya Barış Günü
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