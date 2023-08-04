Ünlü futbolcu timsah saldırısında öldü!

Timsah saldırılarına sık rastlandığı için Kosta Rikalıların girmediği nehirde bu sefer bir futbolcu hayatını kaybetti.

Marca'nın haberine göre Kosta Rikalı futbolcu Jesús López Ortiz, nehirde yüzerken timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Bölgedeki mahallenin sakinleri, timsahın peşine düşerek sporcunun cesedini kurtarmak için ateş etti.

29 yaşındaki Deportivo Río Cañas oyuncusunun ölümü ailesini, arkadaşlarını ve Guanacaste topluluğunu yas ve acı içinde bıraktı. Futbolcu, serinlemek için nehre atlamaya karar verdiğinde kuzeninin evine gidiyordu.

KULÜPTEN YAS AÇIKLAMASI

Futbolcunun kulübünden yapılan açıklamada, "Yoldaşlar, arkadaşlar. Oyuncumuz Jesús Alberto López Ortíz'in (Chucho) ölümünü derin bir acıyla duyuruyoruz. Huzur içinde yat Chucho, tüm ailesinin acısını paylaşıyoruz." denildi.

Edinilen bilgiye göre, olay yerine gelen polisler gencin cesedini kurtarmak için hayvanı vurarak öldürmek zorunda kaldı.

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Kasabanın sakinlerine göre, timsahların bolluğundan kaynaklanan tehlike herkes tarafından iyi bilindiğinden, nehire insanlar girmiyor.