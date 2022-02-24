Ünlü futbolcu Putin'e fena patladı: Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık!
Manchester City'de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık!" dedi.
Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert tepki gösterdi.
Zinchenko Instagram hesabından yaptığı paylaşımında, "Umarım en acı şekilde ölürsün yaratık." ifadelerini kullandı.
Euro 2020'de Ukrayna'nın kaptanlığını yapan Oleksandr Zinchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından da sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.
25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında, "Ülkem Ukraynalılara ait ve kimse onu asla sahiplenemeyecek. Onu vermeyeceğiz. Fikrimi ortaya koymaktan kendimi alamam.Dünya ülkemdeki durumdan endişeli. Doğduğum, büyüdüğüm ve uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız ülke. Sınırları bozulmadan kalması gereken bir ülke." demişti.