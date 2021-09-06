Ünlü futbolcu kendini aştı! Saray gibi evine servet ödedi
Başarılı futbolcu Cenk Tosun, Acarkent'te inşaatına başladığı lüks ev için 18 milyon TL'yi gözden çıkardı.
Ünlü futbolcu Cenk Tosun, Acarkent'teki yeni evi için kesenin ağzını açtı.
İngiltere’nin Premier League takımlarından Everton’a transfer olan başarılı oyuncu Cenk Tosun, İstanbul'daki ünlü bir siteden ev aldı
Yayınlanan haberlere göre; dışardan bakıldığında sarayı anımsatan lüks evin en kaba inşaatına 18 milyon TL ödediği öne sürülen Tosun'un, ayrıyeten evin iç dekorasyonu için de 15 milyon TL köşeye ayırdığı öğrenildi.