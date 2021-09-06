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Spor Ünlü futbolcu kendini aştı! Saray gibi evine servet ödedi
Spor

Ünlü futbolcu kendini aştı! Saray gibi evine servet ödedi

Başarılı futbolcu Cenk Tosun, Acarkent'te inşaatına başladığı lüks ev için 18 milyon TL'yi gözden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 10:05:00 -
Ünlü futbolcu kendini aştı! Saray gibi evine servet ödedi

Ünlü futbolcu Cenk Tosun, Acarkent'teki yeni evi için kesenin ağzını açtı.

İngiltere’nin Premier League takımlarından Everton’a transfer olan başarılı oyuncu Cenk Tosun, İstanbul'daki ünlü bir siteden ev aldı

Yayınlanan haberlere göre; dışardan bakıldığında sarayı anımsatan lüks evin en kaba inşaatına 18 milyon TL ödediği öne sürülen Tosun'un, ayrıyeten evin iç dekorasyonu için de 15 milyon TL köşeye ayırdığı öğrenildi.

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Yorumlar

tarık

ne kadar oderse odesin.hepimiz aynı yere gideceğiz.
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