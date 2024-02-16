Ünlü futbolcu, 23'lük sambacı: Kapalı kapılar ardında ilginç diyalog girişimine başladık! Daha büyük adım

Süper Lig'de şampiyonluğa, Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere koşan sarı-lacivertliler bir taraftan da gelecek sezonun kadro oluşumu için çalışmalarını sürdürüyor.Union Berlin'den Leonardo Bonucci ile Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü takıma katılmıştı.

Ancak iki oyuncuyla da kontratlar sezon sonuna kadar yapıldı. Takımda kalıp kalmayacakları belirsiz.

RODRIGO GUTH FENERBAHÇE'YE!

Bu sebeple gelecek vaat eden stoperler mercek altında. Bunlardan biri de Rodrigo Guth.Fenerbahçe scoutları, Fortuna Sittard forması giyen Rodrigo Guth'u yakından takip ediyor.23 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, ülkesinin takımlarından Coritiba çıkışlı.

Rodrigo Guth, Avrupa futboluna Atalanta ile adımını attı. Ardından Pescara'da oynadı. NEC Nijmegen ve Fortuna Sittard'da forma giydi.Fortuna'da şu anda Kayseri'nin hocası olan Burak Yılmaz'ın takım arkadaşıydı. Boyu 1.91, kilosu 80.Aynı zamanda güçlü ve ayaklarına hakim bir oyuncu.Guth'un Hollanda temsilcisiyle kontratı 2027 yılında bitiyor.2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli bulunuyor.

Tüm sezon izlenecek.

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2 GOLÜ VAR

Rodrigo Guth bu sezon Fortuna Sittard formasıyla toplamda 24 karşılaşmaya çıktı. 2 defa fileleri havalandırırken asist yapamadı.

Genç oyuncu 6 defa sarı kart gördü. Kırmızısı yok.Rodrigo Guth kariyerinde hiç sakatlık yüzünden maç kaçırmadı.