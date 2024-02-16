  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de büyük deprem! İstifa ettiğini duyurdu

Trump net mesajı verdi: NATO ile ilgili ifadeler: arkasında durduğunu söyledi! O sözler peş peşe geldi

İsrail için kötü haber! Türkiye Adalet Divanına hazırlanıyor

İsrail o ülkeyi açık açık tehdit etti! 'Her an vurabiliriz'

Rusya’dan dayanıklı 30 kilometrelik tren bariyeri! İşte o uydu görüntüleri paylaşıldı! Tek gündemi savunma hattı

Arkasında bıraktığı tek eser ahlaksız yarışmaydı! Ateist Erkan Özerman'ın cenazesi de imamın önünde

Siyonistler Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ne baskın düzenledi! Saldırı gerekçesi 'pes' dedirtti

ABD'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi: Böylesi ilk defa görüldü! Aliağa Terminali'ne yanaşacak

Tesadüf ama ibretlik! Metrobüs 2 gövdeli Ekrem 'tam yol ileri'

AB'ye aday ülkeler tarafından kabul edildi: Türkiye'den 15 kişi seçildi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor
Spor Ünlü futbolcu, 23'lük sambacı: Kapalı kapılar ardında ilginç diyalog girişimine başladık! Daha büyük adım
Spor

Ünlü futbolcu, 23'lük sambacı: Kapalı kapılar ardında ilginç diyalog girişimine başladık! Daha büyük adım

Yeniakit Publisher
2024-02-16 01:01:00 - 2024-02-16 01:33:55
Ünlü futbolcu, 23'lük sambacı: Kapalı kapılar ardında ilginç diyalog girişimine başladık! Daha büyük adım

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadro planlama operasyonuna devam ediyor. Çağlar Söyüncü ve Leonardo Bonucci'nin kiralık sözleşmelerinin sona erecek olmasını hesaba katan sarı-lacivertliler, stoper transferi için alternatiflerini oluşturmaya başladı. Fenerbahçe scoutları, Hollanda Ligi'nde forma giyen Brezilyalı savunmacıyı gündemine aldı. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Süper Lig'de şampiyonluğa, Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere koşan sarı-lacivertliler bir taraftan da gelecek sezonun kadro oluşumu için çalışmalarını sürdürüyor.Union Berlin'den Leonardo Bonucci ile Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü takıma katılmıştı.
Ancak iki oyuncuyla da kontratlar sezon sonuna kadar yapıldı. Takımda kalıp kalmayacakları belirsiz.

RODRIGO GUTH FENERBAHÇE'YE!

Bu sebeple gelecek vaat eden stoperler mercek altında. Bunlardan biri de Rodrigo Guth.Fenerbahçe scoutları, Fortuna Sittard forması giyen Rodrigo Guth'u yakından takip ediyor.23 yaşındaki Brezilyalı savunmacı, ülkesinin takımlarından Coritiba çıkışlı.

Rodrigo Guth, Avrupa futboluna Atalanta ile adımını attı. Ardından Pescara'da oynadı. NEC Nijmegen ve Fortuna Sittard'da forma giydi.Fortuna'da şu anda Kayseri'nin hocası olan Burak Yılmaz'ın takım arkadaşıydı. Boyu 1.91, kilosu 80.Aynı zamanda güçlü ve ayaklarına hakim bir oyuncu.Guth'un Hollanda temsilcisiyle kontratı 2027 yılında bitiyor.2.5 milyon euro'luk bir bonservis bedeli bulunuyor.

Tüm sezon izlenecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2 GOLÜ VAR

Rodrigo Guth bu sezon Fortuna Sittard formasıyla toplamda 24 karşılaşmaya çıktı. 2 defa fileleri havalandırırken asist yapamadı.
Genç oyuncu 6 defa sarı kart gördü. Kırmızısı yok.Rodrigo Guth kariyerinde hiç sakatlık yüzünden maç kaçırmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23