Ünlü finans analistinden çok kritik uyarı! 'Sakın bozdurmayın, kriz kapıda'

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Anadolu Ajansı Finans Analisti İslam Memiş, koronavirüs salgının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Koronavirüs salgını ile birlikte dünyada yeni bir ekonomik düzenin oluşacağını belirten Memiş, Finans Analisti Memiş, "Varlıklarınızı sistem kurucularının eline teslim etmeyin. Varlıklarınız üzerinden al sat yapmayın. Al sat yapan vatandaşların emeklerini sistem kurucuları kazanıyor. Sistem bütün insanları kumar bağımlısı yapmak istiyor. Kumarı da her zaman oynayan değil oynatan kazanır." uyarısında bulundu.

'Büyük bir kriz yaşanabilir'

2020 yılının ilkinci yarısından sonra dünya genelinde büyük bir ekonomik krizle birlikte işsizliğin yaşanabileceğini vurgulayan Memiş, "Vatandaşlarımız sistemin oluşturduğu faiz tuzağına da düşmemeli. Herkes hayatına ayağını yorganına göre uzatarak devam etmeli." diye konuştu.

'İnsanların zihniyet reformu yapması gerekir'

Finans Analisti İslam Memiş, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyadaki gümüş rezervlerinde ciddi oranda bir artış var. Merkez bankaları gümüş stoklamaya devam ediyor. Önümüzdeki 3 yıl içinde gümüşün gram fiyatı 15 lira olursa bu bir sürpriz olmaz. Gümüşe mikrop öldürücü özelliğinden dolayı tıpta da çok ihtiyaç duyuluyor. Sistemle oynayanlar çok yakın bir tarihte fiziki gümüşe sınırlama getirecek. Hazır fiziki gümüş bedavayken imkanı olanlar alsınlar. Altını da kesinlikle ihtiyacınız olana kadar bozmayın. Günün birinde ne altın ne de gümüş bulabileceksiniz."

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