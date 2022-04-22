Ünlü ekonomistten dikkat çeken 'Türkiye' açıklaması: Benim için sürpriz oldu

​​​​​​Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların Bahar Toplantıları'na katılmak için geldiği Washington'da temaslarını sürdürürken, Türkiye'ye ilişkin olumlu değerlendirmeler geldi.

Ünlü ekonomistten Türkiye değerlendirmesi

IIF Başekonomisti Brooks, Bahar Toplantıları kapsamında yapılan sohbetlerden edindiği izlenimlere ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Almanya'nın algısı korkunç

Almanya'nın algısını "korkunç" olarak nitelendiren Brooks, ülke için beklenenden çok daha fazla itibar kaybı olduğunu aktardı.

Brooks, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik olası enerji ambargosunun ise Fransa'daki seçimlerin sonrasına kadar masada olmadığını kaydetti.

İnsanların savaş sonrası Çin'in küresel ekonomideki yerini yeniden değerlendirdiğine işaret eden Brooks, Latin Amerika'nın ise gelişen piyasalarda "favori" olduğunu belirtti.

Türkiye değerlendirmesi: Benim için sürpriz oldu

Brooks, Türkiye'ye ilişkin ise insanların uzun vadede öneminin artacağı yönünde düşünceleri olduğunu ifade etti.

Bunun kendisi için bir "sürpriz" olduğunu belirten Brooks, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmenin bir gerekçesinin başka yerlerdeki bozulmaların Türkiye'yi göreceli olarak çok daha iyi göstermesi, bir diğerinin ise çok fazla Rus parasının gelmesi olduğunu aktardı.