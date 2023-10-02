Ünlü ekonomistten altın tahmini! Zirve yapacağı tarihi açıkladı!

Merkez Bankası'nın faiz artırma kararının ardından yaşanan düşüş, altın fiyatlarının Ekim ayı itibariyle toparlanma eğilimine girdiğini gösteriyor. Gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların altın piyasasındaki gelecek beklentilerini merak etmelerine neden oldu. Piyasanın güvenilir isimlerinden biri olan Ekonomist Barış Soydan, altın fiyatlarıyla ilgili önemli bir tahminde bulundu. Gram altın sahipleri için heyecan verici bir tarih veren Soydan, altın piyasasındaki son gelişmeleri ve beklentileri paylaştı.

1 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

1 Ekim 2023 tarihinde güncel altın fiyatları şu şekildedir:

Gram altın alış / satış: 1.627,29 TL / 1.627,65 TL

Ons altın alış / satış: 50.584,05 TL / 50.613,20 TL

Çeyrek altın alış / satış: 2.603,66 TL / 2.661,20 TL

ALTININ ZİRVE YAPACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Altın fiyatlarının zirve yapacağı tahmini duyuran ekonomist Soydan, "Bloomberg’te görüşüne yer verilen yatırım şirketi yöneticisi Marcus Garvey, dolar endeksinin ve ABD devlet tahvillerinin faizinin gelecek yıl düşeceğini ve ons altının 2 bin 100 dolara çıkacağını söylüyor. Bu da gram altını da etkileyecek." açıklamasında bulundu.

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