Ünlü ekonomist Timothy Ash'ten Türk İHA’sı AKINCI’ya övgü dolu açıklama geldi: O sözler öne çıktı!

Türkiye’nin ekonomi politikasını yakından takip eden İngiliz ekonomist Timothy Ash, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin bulunma görüntüleri ile AKINCI İHA'sını değerlendirdi.

Clash Reports isimli sosyal medya kullanıcısını alıntılayan Ash, AKINCI A5 İHA'sının İran İHA'larından daha gelişmiş bir teknoloji ile donatıldığını belirtti.

Ash, 7 saat 27 dakika süren Reisi'nin düşen helikopterini arama çalışmaları görüntülerine ilişkin "Sadece Türk insansız hava araçlarında kaydedilen ilerlemeleri ve İran insansız hava araçlarına göre hala avantajlı olduklarını gösteriyor" ifadesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), düşen helikopterin arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye Bayraktar AKINCI İHA konuşlandırılmasını önerdi.

İran yönetimi, MSB'nin bu teklifini kabul etmesinin ardından Batman'dan havalanan AKINCI A5 İHA'sı, Van sınırını geçerek İran hava sahasına girdi.

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30 bin feet irtifada uçan AKINCI A5, kötü hava koşulları ve yüksek irtifadan görüntü almanın zorluğu nedeniyle 9 bin feet irtifaya kadar alçaldı ve ilk ısı kaynağını tespit etti.

AKINCI A5'den gelen görüntüler İranlı yetkililerle paylaşılmasının ardından İranlı arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaşarak enkazın yerini tespit etti.