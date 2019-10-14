Ünlü ekonomist Şeref Oğuz bazı kamu çalışanlarına dikkat çekti: Değer üretmeyenler toplumu sömürüyor

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Yan gelip yatarak kamuda geçinen milyonlar var." diyen Oğuz, "İşte onların yerine her birimiz günde 2 saat fazladan çalışmak zorundayız. Eylemsizlik belasının ülke faturası ağır." ifadelerini kullandı.

"Eylemsizler sizi de sömürüyor mu?" diye soran ünlü Ekonomist, şunları söyledi:

"Eylemsizlik cisimlerin hareket durumlarını koruma eğilimleridir. Maddeler için ortak özelliktir. Newton tarafından '1. Hareket Yasası' olarak ifade edilir. Bu yasa, bir cisim üzerine etkileyen dış kuvvetlerin bileşkesi (net kuvvet) sıfır olduğu zaman cismin hareket durumunun değişmeyeceğini söyler. Evrensel yasadan ironi ile söz edişimin sebebi; bazılarının bunu kullanarak nasıl 'haksız gelir' elde ettiğine dairdir."

'Hiçbir değer katmadığı halde, eylemsizliğini gelire dönüştüren yapılardan söz ediyorum'

"Misal, eylemsizlik elektrik faturalarında da var. Taşıma bedeline bakıyorsun santralden eve taksi ile mi gelmiş? Okuma bedeline bakın, fatura başında Yasin mi okumuş?"

"Değer zincirine değer katmadığı halde sırf kademede duruyor diye (eylemsiz) para kazananlar ortalığı kapladı. Ben bunlara değer oluşturmayan iş süreçleri diyorum. Siz kabzımal, aracı, tefeci, tembel memur, komisyoncu, noter, sigortacı, hantal kamu, borsacı da diyebilirsiniz.