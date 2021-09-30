Ünlü ekonomist Artuğ Çetin'den altın mı, dolar mı? sorusuna cevap! Ters köşe yaptı: Onun yerini hiçbir şey tutmaz

Altın, dolar ve gümüş derken piyasalardaki durgun hava devam ediyor. Altın normal seyrini sürdürürken dolar ise 9 liraya yaklaşmış durumda.

Beyaz Tv'de Her Açıdan programına katılan Dr. Artuğ Çetin, değerli madenlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çetin yaptığı açıklamada, "Önümüzde bizi bir şey bekliyor. Tüm herkesi ilgilendiriyor. Nakitsiz toplum deniyor ama nakitsiz toplum, bankaların iflas etmesinin önüne geçecek. Çünkü artık elektronize olacak. Siz siz olun bizim kağıt paralarımızı ellemeyin. Sanal hiçbir şey bizi korumaz. Reel elle turulan her şey bizi korur. Değerli madenler, altın... Altın insanoğlunun var olduğundan beri parasıdır. Bu net mesaj, değerli metallar altın ve gümüş olabilir. Altın kriz zamanında, kriz zamanından önce ve kriz zamanından sonra hep kazandırmış. Bu metaller krizlerde ce enflasyon dönemlerinde bile kazandırıyor. Burada bizi dediğimiz gibi değerli madenler kurtaracak. Gayrimenkul uzun vade olmak kaydıyla korur. Burada tarım arazisi var ki onun yerini hiçbir şey tutmaz" dedi.